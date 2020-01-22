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Okan Alkan resmen Adana Demirspor'da!
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen 27 yaşındaki Okan Alkan, mavi-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen 27 yaşındaki Okan Alkan, mavi-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Okan, önemli bir takıma geldiğini belirterek, "26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:43
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