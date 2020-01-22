Okan Alkan resmen Adana Demirspor'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Alkan resmen Adana Demirspor'da! - Son Dakika Spor

Okan Alkan resmen Adana Demirspor'da!

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen 27 yaşındaki Okan Alkan, mavi-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.

Okan Alkan resmen Adana Demirspor'da!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen 27 yaşındaki Okan Alkan, mavi-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Okan, önemli bir takıma geldiğini belirterek, "26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız." ifadelerini kullandı.


Balıkesirspor, Okan Alkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:43 
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