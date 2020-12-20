Okan Bayülgen "Adı İstanbul olursa kızıma ev alırım"

Kızı İstanbul ile birlikte yabancı başkentlerin adından oluşan caddelerin yer aldığı Paris'in 17. Bölgeye sıkça giden Bayülgen, İstanbul'un adını Rue de Constantinople olmasında çok rahatsız. Roma, Londra, Moskova gibi başkentlerin ismi bire bir kullanılmasına rağmen İstanbul'un Rue de Constantinople kullanılmasına büyük tepki gösteren Okan Bey, bu caddenin adı İstanbul olursa kızı İstanbul'a buradan ev alacağını belirtti.