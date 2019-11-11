Son Dakika Haberleri: Okan Bayülgen'den çocuklarıyla oynayan babalara: Gerzek!
Son Dakika Magazin Okan Bayülgen'den çocuklarıyla oynayan babalara: Gerzek!

Okan Bayülgen'den çocuklarıyla oynayan babalara: Gerzek!

6 saat önce

Bayülgen, tv100 ekranlarında yayınlanan programında babalar hakkında tepki çekecek sözler sözledi.

Okan Bayülgen'den çocuklarıyla oynayan babalara: Gerzek!, System.String[]

Bayülgen, tv100 ekranlarında yayınlanan programında babalar hakkında tepki çekecek sözler sözledi.


'SENİN ÖYLE BİR YARATILIŞIN YOK Kİ'


Kendi çocukluğunda babalarıyla birlikte oynamadıkları için şanslı olduklarını belirten Okan Bayülgen, evde saatlerce çocuklarıyla oynadıklarını söyleyen babalara "Gerzek" diyerek şu sözlerle sert çıkıştı: "Senin öyle bir yaratılışın yok ki çocukla saatlerce oynayacak! Çünkü başka bir şey bu. Benim neslimin babalarının çok daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Böyle sahtekarlıklar yoktu."


'ÖYLE BİR ŞEY YOK'


Okan Bayülgen, kadınların çocuk bakmasıyla erkeklerin çocuk bakması arasında fark olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çocuk meselesinde başka canlılara baktığın zaman erkeğin ve kadının yavrularla ilişkisinde kesin görüyorsun. Bizim adamlar bir de kadın taklidi yapıyorlar. 'Çocukla saatlerce oynuyorum.' Öyle bir şey yok. Ben eski güreşen babaları, çocukla mesafe koyan babaları dürüstlükleri için çok daha değerli buluyorum. Bir adam tanıyor olsak; işe gitmiyor, çocukla oynuyor sabahtan akşama kadar, bu toplumda saygı duyulacak bir tip mi olur?"

Okan Bayülgen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:32 
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