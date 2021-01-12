Okan Bayülgen'den çok konuşulacak açıklamalar: Instagram korkunç bir yer... Bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü!

Okan Bayülgen'in açıklamaları şöyle:

Instagram korkunç bir yer. Nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok. Bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor.

TikTok'ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ'sü varsa bu telefonlar yüzde 5'e indirdi.

Türkiye'nin en ünlü kebap zincirinin sahibi ölmüş hayvanları dövüyor. Oysa dinimizde hayvan kesmenin bir ritüeli var. Bunları akıl hastanesine götürmek lazım.

Korona libidomu düşürmedi. Testosteron seviyem çok yüksek. Ama kolesterolüm de yüksek. Birinden ölüyorsun birinden çok sevişiyorsun. Çok spor yapanlarda testosteron düşüyor, östrojen yükseliyor. Libidoları düşüyor. Memeli erkekler oluyor.

Bir röportajda baktım ki aranan başlığı veremiyorum. Dedim ki "Seksi bıraktım". Sonra Selin beni terk etti. "Ben böyle bir adamla birlikte değilim" dedi. Oysaki bu şakaydı. Her şeyi konuşuyoruz bir tek seks konusunda şaka yapamıyoruz.