Okan Bayülgen'den Poşet Açıklaması
1 saat önce
Ünlü Şovmen Okan Bayülgen Show Radyo'daki programında son zamanlarda çokça konuşulan poşet tartışmasını ele aldı.
Poşet tartışmalarından büyük hicap duyduğunu dile getiren Bayülgen: "Tüm dünyada poşet çantaları satılmakta ve böylelikle kullanımında azalma sağlanmaktadır. İnsanlar böylelikle alışveriş arabaları ve bez çantalarını yanlarına alarak alışverişe çıkmaya başladı. Ben de bu kampanyanın tamamen yanındayım. Bugün yediğimiz balıklarla midemize plastik doldururken hatta son araştırmalarda doğaya saçılan poşet ve plastikler nedeniyle bunları sadece yemekle kalmıyor aynı zamanda o plastiği soluyoruz." sözleriyle anlattı.
Bayülgen, "Başka korkunç bir durumdan bahsedelim. Belki orta yaşlı ya da yaşlı insanlar için büyük bir sorun olmayabilir ama çocuklarımızı plastik yedirerek ve plastik solutarak büyütüyoruz ki bu gerçekten çok korkunç. Eğer bunun yolu poşeti satmaktan geçiyorsa bari o poşeti satalım. Hatta 25, 50 kuruşa 1 liraya değil, 10, 20 liraya satalım ki insanlar bunları kullanmaktan kaçınsınlar. Bu yolla poşet kullanımını azaltalım hatta zamanla yok edelim. " dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:49 Kaynak: Bültenler
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