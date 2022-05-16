Okan Bayülgen'den Z kuşağı eleştirisi - Son Dakika
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Okan Bayülgen'den Z kuşağı eleştirisi

16.05.2022 11:32
Okan Bayülgen'den Z kuşağı eleştirisi

12. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan Okan Bayülgen, "Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır. Türkiye'de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor.

12. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan Okan Bayülgen, "Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır. Türkiye'de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra'ya gitmesinin sebebi Türkiye'den memnun olmaması. Türkiye'de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır" dedi.

Sanatçı Okan Bayülgen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. "Yeni Nesil ve Mizah" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya gelen Bayülgen, Kocaeli Kitap Fuarı'nı değerlendirdi. Bayülgen, "Çok etkileyici bir kitap fuarı yaşıyoruz. Herkesin izlenimi çok iyi. Yerde bile seyirci var, müthiş. Şarkı söylemeye gelmişim gibi" dedi.

"KİTAP ARARKEN ÇOK HEYECANLANIYORUM"

Kitapçılarda kitap aramanın eğlenceli olduğunu söyleyen Bayülgen, "Kitapçılarda bir kitap aramak çok eğlenceli. Farklı kitaplar da insanın karşısına çıkıyor. İnsanın hayatını değiştiren bir kitapla karşılaşabilirsiniz" diye konuştu. Bayülgen, 'Kitap ararken heyecanlanıyor musunuz?' şeklindeki soruya, "Çok heyecanlanıyorum, sırılsıklam oluyorum. Kurgu işlerde çok heyecanlandığımı, içine daldığımı biliyorum. Ama bu kişisel" dedi.

Herkesin kitap okuması gerektiğini ifade eden Okan Bayülgen, "Gençlerle konuştuğumuzda çok fazla kitap okumadıklarını düşünüyorum ama sorduğumda okuduklarını söylüyorlar. Çok fazla isim biliyoruz çok fazla malumat, enformasyon var. Elimizde telefon geri zekalı gibi dolaşıyoruz. Çağımızın dünyasında kitap dinlemek de yer edindi. Kitap dinleme de üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Kitap seslendiren biri olarak kitap dinleyen kişi ile arkadaş olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

BAYÜLGEN'DEN Z KUŞAĞI ELEŞTİRİSİ

Türkiye'de ve dünyada Z kuşağı araştırmaları yapıldığını söyleyen Bayülgen, "Türkiye'de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra'ya gitmesinin sebebi Türkiye'den memnun olmaması. Türkiye'de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır" şeklinde konuştu.

(Cihan Atik - İHA)

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Okan Bayülgen, Türkiye, Londra, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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