Okan Bayülgen: Güzelliği annesinden, ama huylar benden - Son Dakika

Okan Bayülgen: Güzelliği annesinden, ama huylar benden

20.12.2020 07:38
Okan Bayülgen: Güzelliği annesinden, ama huylar benden, System.String[]

Pandemi öncesi "Amadeus" adlı tiyatro oyununda Mozart'ı canlandıran ünlü oyuncu, "56 yaşındayken böyle bir teklif geldi.

Pandemi öncesi "Amadeus" adlı tiyatro oyununda Mozart'ı canlandıran ünlü oyuncu, "56 yaşındayken böyle bir teklif geldi. Ben dedim ki 'Ben Mozart için çok yaşlıyım, yani Mozart 35 yaşında öldü.' Oyunda Mozart'ı gördüğümüz hali 22, 23 yaşlarında. Onlar da bana 'Ama Salieri de Mozart ile tanıştığında 32 yaşındaydı' dedi. Halbuki Selçuk Yöntem şu anda 67 yaşında" diye konuştu. Mozart'a fiziksel olarak da benzemediğini dile getiren Bayülgen, "Tiyatro sinemadan faklı olarak, performansın önem kazandığı, 'Acaba orijinal adama benziyor mu bu Okan?' gibi soruların izleyici tarafından sorulduğu bir alan. Hiç benzemiyorum. Yani baktığımız zaman, Mozart'la ilgili çizgi resimlerde, işte bebek yüzlü, sarışın bir çocuktur. Kara, kuru bir herifin bunu canlandırması... Ama tiyatroda performansı seyirci değerlendirir ve o performansı gerçekleştiren insanlarla beraber aynı salon içinde olmaktan mutluluk duyar" diye konuştu.

KIZIM BÜTÜN HUYLARIMI ALDI

Bayülgen, kızı İstanbul'la ilişkisini "Tabii ki o babasının kim olduğunun farkında ve buna da bir şey geliştirdi. Ben çocuklaşmıyorum onunla, hiçbir zaman çocuklaşmadım, o da benimle büyümeye çalışmıyor. Böyle bir şey kurguladık. Böyle bir aşk hikayemiz var aramızda. Her baba-kız arasında olan gibi" diyerek anlattı. Kızının kendisinden tüm huylarını aldığını söyleyen oyuncu "Bütün huylarımı aldı galiba, bu konuda annesinden daha şanslıyım. Güzelliği annesinden, ama huylar benden" dedi.

Okan Bayülgen: Güzelliği annesinden, ama huylar benden

Amadeus, Tiyatro, Mozart, Ölü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Okan Bayülgen: Güzelliği annesinden, ama huylar benden - Son Dakika Magazin


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