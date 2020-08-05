Okan Bayülgen'in "Harem Kabare" oyunu 14 Ağustos'ta sahnelenecek - Son Dakika

Okan Bayülgen'in "Harem Kabare" oyunu 14 Ağustos'ta sahnelenecek

Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Harem Kabare", 14-15 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

Okan Bayülgen'in yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Harem Kabare", 14-15 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Trump Sahne'de gerçekleşecek müzikli komedi oyunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleşecek. Tiyatroseverler, 500 kişilik salonda, koltuklar arasında birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izleyecek. Gösterim sırasında tüm izleyicilerin maske takması da zorunlu olacak. Farklı ve eğlenceli kadın hikayelerini ele alan müzikalde, Ödül Turan, Zeynep Köse, Ceren Taşçı, Deniz Bolışık, Gizem Dinç ve Aybüke Albere sahne alacak.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:29

Kaynak: AA

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