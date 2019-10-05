Son Dakika Haberleri: Okan Bayülgen'in her gün dövmek istediği adam tipi
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Okan Bayülgen'in her gün dövmek istediği adam tipi

1 saat önce

tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programında Okan Bayülgen, Miray Akovalıgil'in bir youtube videosundan yola çıkarak dövmek istediği adam tipinin tarifini yaptı.

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tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programında Okan Bayülgen, Miray Akovalıgil'in bir youtube videosundan yola çıkarak dövmek istediği adam tipinin tarifini yaptı.

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Okan Bayülgen'in her gün dövmek istediği adam tipi

Okan Bayülgen, Türkiye, Youtube, Komik - İlginç

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:01 
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