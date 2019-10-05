Okan Bayülgen'in her gün dövmek istediği adam tipi

tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programında Okan Bayülgen, Miray Akovalıgil'in bir youtube videosundan yola çıkarak dövmek istediği adam tipinin tarifini yaptı.
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tv100 uydu bilgileri:
TÜRKSAT 4A
Frekans: 12729
Sembol: 30000
Polarizasyon: V (Dikey)
tv100 DIGITURK ve DSMART platformlarında da 37. kanaldan izlenebilir.
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