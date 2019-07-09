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Okan Bayülgen: Yine bey amca olduk

1 saat önce

Melek Mosso, Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'e "Seni çocukluğumdan beri izliyorum "deyince Okan Bayülgen espriyi patlattı.

Melek Mosso, Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'e "Seni çocukluğumdan beri izliyorum "deyince Okan Bayülgen espriyi patlattı
Okan Bayülgen: Yine bey amca olduk
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:00 
Okan Bayülgen, Melek Mosso, Komik - İlginç
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