Okan Bayülgen: Yine bey amca olduk
1 saat önce
Melek Mosso, Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'e "Seni çocukluğumdan beri izliyorum "deyince Okan Bayülgen espriyi patlattı.
Melek Mosso
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:00
, Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen
'e "Seni çocukluğumdan beri izliyorum "deyince Okan Bayülgen espriyi patlattı
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