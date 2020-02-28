Okan Buruk: "2000 yılında da mucizeydi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: '2000 yılında da mucizeydi' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "2000 yılında da mucizeydi"

6 saat önce

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;"Öncelikle tabi maç sonu böyle galibiyet aldığımız için çok sevinip sahada kutlama yaptık. Ama içeri girdiğimizde aldığımız şehit haberleri bizi derinden üzdü.

Okan Buruk:

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;


"Öncelikle tabi maç sonu böyle galibiyet aldığımız için çok sevinip sahada kutlama yaptık. Ama içeri girdiğimizde aldığımız şehit haberleri bizi derinden üzdü. Ülkemizin, Türk askerinin başı sağ olsun. Böyle haberler bizi derinden üzüyor."


"3 gün önce maç oynadık, bugün maça çıkıyoruz, oyuncularımıza 48 saatin yeterli olduğunu hep söyledik. Bugün 120 dakika yürekleriyle, vücutlarıyla, her şeyleriyle mücadele ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum, bugün her türlü övgüyü hak ettiler. Maç sonu tribünlerde her renkten bayrak ve forma olduğunu gördüm. Bir milli takım nasıl destekleniyorsa, Başakşehir de öyle desteklendi. Şehit haberleri almasaydık, daha güzel bir gece olabilirdi bizim için"


"2000 yılında da bir Türk takımı için Avrupa'da kupa kazanmak mücizeydi. 2020'ye geldiğimizde, daha da zorlaştı. Takımlarımızın Mart ayını zor gördüğü yıllar oldu, gitgide kötüye gitti. Avrupa'da gruptan çıkmak istedik, başardık, bir bir bu turları geçmek istiyoruz. Bir Türk takımı olarak bunları ülkemize yaşatmak, bu öz güveni ortaya çıkarmak ve Türk takımları tekrardan burada yarışabiliri göstermemiz gerekiyor. Hem ülkemiz için çabalıyoruz, hem de güçlü olmamız gerekiyor. Futbol bu ülkenin temel taşı, buradaki başarılar insanlara da yansıyor. Gladbach maçından sonra Almanya'daki Türk vatandaşlarımızın sevinci çok önemliydi. Biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız, bu finale kadar mı gider, nereye kadar gider, onu bilemiyorum


Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İdlib'de Türk askerine saldırı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir
Şehit haberlerinin ardından NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi: İdlib için geçerli mi? Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi Son dakika: 33 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın Esed rejimini vurduğu anlar paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
08:04 Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 08:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Buruk: "2000 yılında da mucizeydi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]