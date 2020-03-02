Okan Buruk: "3 gün önce maç oynamamış bir takım gibi oynadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: '3 gün önce maç oynamamış bir takım gibi oynadık' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "3 gün önce maç oynamamış bir takım gibi oynadık"

6 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İkinci yarı yaptığımız hamlelerle golü bularak maçın sonuna kadar 3-4 gün önce maç oynamamış bir takım gibi oynadık.

Okan Buruk:

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İkinci yarı yaptığımız hamlelerle golü bularak maçın sonuna kadar 3-4 gün önce maç oynamamış bir takım gibi oynadık. Şu an ligin lideriyiz" diye konuştu.


Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolu bu hafta fazla konuşmadıklarını belirterek, "Futbolu bu hafta fazla konuşmadık, üzüntülerimiz vardı. Maç öncesi ay yıldız bayraklarla olan tişörtlerle iki takımın sahaya çıkması, yerli ve yabancının bir arada hareket etmesi Türk futbolunun çok daha üstüne çıktı. Bu birliktelik mesajı bu hafta için en değerli şeydi. Tabii ki maçları oynamak için herkes sahaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bu hafta biraz daha zor bir haftaydı bizim için. Perşembe günü oynadığımız Avrupa Kupası maçı sonrası yenilenmeye çalışan bir takımdık. 4 gün sonra maça çıktık, kazanmak istiyordum. İlk yarıdaki oyunda tam olarak istediklerimizi getiremedik. Üzerimizde hem konsantrasyon eksikliği, hem de fiziksel olarak maça giremedik. Ama ikinci yarı yaptığımız hamlelerle golü bularak maçın sonuna kadar 3-4 gün önce maç oynamamış bir takım gibi oynadık. Şu an ligin lideriyiz. Zor bir takıma karşı oynadık. Her an kalemize gelebilecek bir takım kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici. Günün sonunda lideriz devam ettirmek istiyoruz. Avrupa'daki yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Saha içi saha dışı birlikteliği gösteriyorlar" dedi.


"Avrupa'da olabilmek benim için en değerlisi"


Hedeflerinden bahseden Buruk, "Özellikle bir Türk teknik adam olarak bütün hedefler budur. Türk futbolunu ileriye götürebilmek. Uğraş veriyoruz bunlar için. Bu seneki en önemli şey benim için Avrupa'daki şu an yaşadığımız heyecan. Türk takımı olarak Avrupa'da olmak, puana katkı yapmak kariyerimdeki en değerli şey. Avrupa'daki başarılar ülkemiz için çok daha değerli. Bunun için oyuncularımızla birlikte daha ilerisini görürüz. Kopenhag eşleşmesinde iki takım da bu eşleşmeye sevinmiştir. Buradan çeyrek finale kalmak istiyoruz. Türk futbolunun buna çok ihtiyacı var. Benim kendi kariyerimle ilgili en çok sevindiren en değerli olan Avrupa da olabilmek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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