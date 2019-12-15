Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1 - Son Dakika

Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1

7 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a karşı bugüne kadar üç farklı takımın başında çıktığı 7 maçın 5'inden galip ayrıldı.

Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1, System.String[]

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a karşı bugüne kadar üç farklı takımın başında çıktığı 7 maçın 5'inden galip ayrıldı. Kocaman ise sadece 1 kez gülen taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'na kalarak büyük bir başarı elde eden Başakşehir, bu yükselen grafiğini Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor mücadelesinden üç puanla ayrılarak sürdürmek istiyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve düşme potasının bir basamak üstünde bulunan Konya ekibi ise bu kötü gidişatına İstanbul deplasmanında dur demek istiyor.

BURUK'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Zirve ile arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen Başakşehir ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor arasında oynanacak bu zorlu müsabaka iki teknik adam arasındaki sekizinci karşılaşma olacak. Turuncu-lacivertlilerin teknik adamı Okan Buruk, Akhisarspor, Rizespor ve Gaziantepspor ile Aykut Kocaman'ın takımlarına karşı 7 defa rakip oldu. Fenerbahçe ve Konyaspor ile Buruk'a karşı çıktığı maçların 5'inden mağlup ayrılan Kocaman, 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

OKAN BURUK VE AYKUT KOCAMAN'IN TAKIMLARI ARASINDAKİ MAÇLAR ŞÖYLE:

2018-2019

Konyaspor: 0 - Rizespor: 2

2017-2018

Akhisaspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Kupası)

Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 3

Akhisaspor: 1 - Fenerbahçe: 0

2016-2017

Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 3

2014-2015

Konyaspor: 2 - Gaziantepspor: 0

Gaziantepspor: 1 - Konyaspor: 1

(Uygar Aydın/İHA)

Aykut Kocaman, Başakşehir, Okan Buruk, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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