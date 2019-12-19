Okan Buruk, AA'nın

Yaşam kategorisinde tercihini Özkan Bilgin 'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Buruk, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Buruk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Emre Belözoğlu'nu takımına çağırdı: Ne zaman geliyorsun?

Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi