Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okan Buruk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Okan Buruk, AA'nın

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Buruk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Okan Buruk, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Buruk, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Başakşehir, Okan Buruk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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