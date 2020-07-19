Okan Buruk adını tarihe yazdırdı - Son Dakika

Okan Buruk adını tarihe yazdırdı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyon olan 5. isim oldu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyon olan 5. isim oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. Buruk, hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. isim oldu. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.


Genç teknik direktör dışında bu başarıya ulaşan Şenol Güneş, Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam olmuştu.


Şenol Güneş futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ile, teknik adam olarak ise Beşiktaş'ta şampiyon yaşadı. Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaoğlu, aynı takımlarda şampiyonluk yaşayan isimler olarak dikkat çekiyor. Kocaman Fenerbahçe ile, Hamzaoğlu ise Galatasaray ile şampiyon oldu. Ertuğrul Sağlam da futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta, teknik direktör olarak da Bursaspor'u şampiyon yaptı. - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk adını tarihe yazdırdı - Son Dakika Spor
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Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
20:02
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