Okan Buruk: Arda Turan bizden Galatasaray için ayrıldı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Turan'ın takımdan ayrılış sürecinin anlattı.



Fanatik'e konuşan deneyimli teknik adam, Arda Turan'ın Galatasaray için ayrıldığını ancak bunun nasip olmadığını ifade etti.



Okan Buruk'un açıklamalı şu şekilde:



"Arda Turan'ın boşta kalması kendi kararıydı. Kendi istediği şeyler vardı. Özellikle Galatasaray ile görüşmeleri oldu. Gönlünde Galatasaray vardı. Nasip olmadı. Ama şu an kendisini çok hazır tutuyor. Yeni sezonda tekrar çok sevdiği futbola döneceğini düşünüyorum. Hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insan. Kendisine de çok değer veriyorum. Umarım kendisi de futbola en güçlü şekilde dönecektir."