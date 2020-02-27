Okan Buruk, Avrupa'da 4. galibiyetini aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk, Avrupa'da 4. galibiyetini aldı - Son Dakika Spor

Okan Buruk, Avrupa'da 4. galibiyetini aldı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerin başında Avrupa'daki 4. galibiyetini aldı.

Okan Buruk, Avrupa'da 4. galibiyetini aldı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerin başında Avrupa'daki 4. galibiyetini aldı.


Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Sporting Lizbon'u uzatmalara giden maçta 4- 1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin başında 10. Avrupa sınavına çıkan Teknik Direktör Okan Buruk da böylelikle 4. zaferini kazanmış oldu.


Buruk, ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkmış ve rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Medipol Başakşehir, ilk maçta Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilmiş, ikinci haftada Alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. Dördüncü müsabakasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son maçında deplasmanda Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı.


Buruk, son 32 turunun ilk mücadelesinde ise Sporting'e deplasmanda 3-1 kaybetmişti. - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir, sahasında 4. Avrupa galibiyetini aldı
Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması Açıklaması Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup Yunanistan sınırına geldi

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 06:13:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Okan Buruk, Avrupa'da 4. galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]