Son Dakika Haberleri: Okan Buruk, Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor
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Okan Buruk, Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden M. Başakşehir, yarın üçüncü maçında 19.55'te evinde Wolfsberger karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk, Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden M. Başakşehir, yarın üçüncü maçında 19.55'te evinde Wolfsberger karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalmıştı.


Avrupa kupalarında 23. maç


Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez mücadelede etti. Bu kulvardaki ilk maçına 2015-2016 sezonunda çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu sezondan sonra oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 20 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.


Okan Buruk galibiyet istiyor


Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya temsilcisini mağlup ederek teknik direktör olarak Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Daha önce Avrupa'da 4 defa boy gösteren Buruk, söz konusu alandaki ilk deneyimini turuncu-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarda yaşamıştı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, son sınavında ise Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Mönchengladbach'a karşı bir puana razı oldu.


Wolfsberger ligde üçüncü


Wolfsberger, bu sezon Avusturya Ligi'nde 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 23 puan topladı ve üçüncü sırada yer buldu. Avusturya takımı, attığı 28 gole karşılık, kalesinde de 11 gol gördü.


Wolfsberger, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ise Roma'yla birlikte 4'er puana sahip.


Düdük Peljto'da


Başakşehir-Wolfsberger maçını Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un Inter yıllarını hatırlıyoruz...


Okan Buruk, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:29 
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