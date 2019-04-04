Okan Buruk: Beşiktaş Karşısına Kazanmak İçin Sahaya Çıkacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde 27'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş karşısına kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde 27'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş karşısına kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklarına tam kadro devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi yeşil-mavililerin teknik direktörü Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lige verilen arada futbolu ve taraftarlarını özlediklerini ifade eden Buruk, "Süper Lig heyecanının yeniden başlamasını bekliyoruz. Bizim maçımız pazartesi ve bekleme süremiz biraz daha fazla. Milli takım arasına kazanarak girmiştik ve aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Seyircimizle buluşmayı, dolu tribünler önünde oynamayı özledik. Oyuncularımız verilen arada hem iyi çalıştılar, hem de dinlendiler. İyi bir kamp dönemi geçirdik" dedi.



"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Buruk, Beşiktaş'ın ikinci yarıda hiç maç kaybetmediğini hatırlatarak, "Beraberlik sayıları fazla olsa da Beşiktaş ikinci yarıda hiç yenilmeyen bir takım. Ligde 3'üncü sıradalar ve Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyorlar. Beşiktaş, burada kazanmak isteyecektir. Beşiktaş gibi bizde her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Maçtan önce rakip kim olursa olsun en azından bir beraberlik alalım düşüncesiyle sahaya çıkmıyoruz. Kazanmayı düşünen ve hayal eden bir takımız. Aynı şekilde Beşiktaş maçını da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



"ZEVKLİ BİR MÜCADELENİN BİZİ BEKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Hem Çaykur Rizespor, hem de Beşiktaş'ın ofansif anlamda önemli güçlü oyunculara sahip olduğunu belirten Buruk, "Çok önemli ve değerli bir takıma karşı oynayacağız. Ben iki takımında oyun olarak zevkli bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ofansif anlamda güçlü oyunculara sahip takımlar ve oyun anlamında iki takımda oyunu domine etmek isteyen takımlar. Bu nedenle zevkli bir mücadelenin bizi beklediğini düşünüyorum. Beşiktaş iyi ve formda bir takım. Buraya tam takım olarak gelecekler. İyi işler yapan, kaliteli ayakları olan futbolculara sahipler. Bizimde bunlara önlem almamız lazım. Biz futbolu, taraftarlarımız da takımlarını özledi. Bu özlemin sona ereceği günde, sahaya birlikteliğimizi yansıtmak istiyoruz. Aynı tutku, heyecan ve istekle sahaya çıkıp kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı. - Rize

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