Son Dakika Haberleri: Okan Buruk, Beşiktaş maçının 11'ini bozmadı
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Okan Buruk, Beşiktaş maçının 11'ini bozmadı

41 dakika önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında sahaya sürdüğü 11'i Çaykur Rizespor karşılaşmasında da bozmadı.

Okan Buruk, Beşiktaş maçının 11'ini bozmadı, System.String[]

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında sahaya sürdüğü 11'i Çaykur Rizespor karşılaşmasında da bozmadı.

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Rizespor ile mücadele eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş 1-1 berabere kaldığı müsabakanın kadrosunu bozmadı. Buruk, Dolmabahçe'de sahaya çıktığı 11'e Rize ekibi karşısında da şans verdi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un 11'inde şu isimler yer alıyor:

"Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli"

(İHA)

Başakşehir, Okan Buruk, Rizespor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:30 Kaynak: İHA
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