Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı

Süper Lig devi Galatasaray, transfer sezonunun bitmesine saatler kala takımda forma şansı bulamayan Leo Dubois'i Başakşehir'e kiraladı.
Galatasaray'ın takımda düşünmediği Fransız sağ bek resmen takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Leo Dubois'in 1 yıllığına Başakşehir'e kiralandığı açıklandı.
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.
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