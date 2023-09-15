Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı - Son Dakika

Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı

Son Güncelleme: 15.09.2023 23:32

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon planlamasında düşünmediği Fransız oyuncu Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı.

Süper Lig devi Galatasaray, transfer sezonunun bitmesine saatler kala takımda forma şansı bulamayan Leo Dubois'i Başakşehir'e kiraladı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Galatasaray'ın takımda düşünmediği Fransız sağ bek resmen takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Leo Dubois'in 1 yıllığına Başakşehir'e kiralandığı açıklandı.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı

BU SEZON SADECE 3 MAÇA ÇIKTI

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.

Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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SON DAKİKA: Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı - Son Dakika
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