Okan Buruk: "Bir Çok Takım Küme Düşme Telaşını Yaşıyor"
1 saat önce
- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesislerinde açıklamalarda bulundu.
- Çaykur Rizespor
Teknik Direktörü Okan Buruk
'un açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz
Tesislerinde açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:26 Kaynak: AA
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