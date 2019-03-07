Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "Bir Çok Takım Küme Düşme Telaşını Yaşıyor"

Okan Buruk: "Bir Çok Takım Küme Düşme Telaşını Yaşıyor"

1 saat önce

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesislerinde açıklamalarda bulundu.

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesislerinde açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Mehmet Cengiz, Çaykur Rizespor, Okan Buruk, Spor
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