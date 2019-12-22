Okan Buruk: "Bizim için iyi bir galibiyet oldu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Bizim için iyi bir galibiyet oldu' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "Bizim için iyi bir galibiyet oldu"

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'u deplasmanda 4-1 yenen Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, "Rakiplerin kaybettiği bir haftada kazanmayı düşünüyorduk. Bizim için iyi bir galibiyet oldu" dedi.

Okan Buruk:

İstikbal Mobilya Kayserispor'u deplasmanda 4-1 yenen Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, "Rakiplerin kaybettiği bir haftada kazanmayı düşünüyorduk. Bizim için iyi bir galibiyet oldu" dedi.


Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada bu gün kazanmayı düşündük. Çok iyi başladık. Diziliş olarak ofansif bir kadro ile başladık. Maçın hemen başında 2-0 öne geçtik. Daha sonra Kayserispor üzerimize daha çok geldi. Gol ile daha çok cesaretlendi. İkinci yarı atılan 3 golden sonra daha da rahatladık. Bu bölümde bizim de ataklarımız oldu. 4-1 kazandık. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı ve Kayserisporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Onlar da iyi oynadılar. Bizim için önemli bir 3 puan oldu" dedi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:18 Kaynak: İHA
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