Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı"
Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı"

6 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'na yakışır bir stadyumda maç oynamayı çok arzu ettiklerini belirterek, bugünkü zeminde maç oynatmanın çok yanlış olduğunu söyledi.

Okan Buruk:

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'na yakışır bir stadyumda maç oynamayı çok arzu ettiklerini belirterek, bugünkü zeminde maç oynatmanın çok yanlış olduğunu söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Hekimoğlu Trabzon FK'yı 1-0 mağlup ederek avantaj elde eden Medipol Başakşehir'de, Teknik Direktör Okan Buruk oyun olarak çok fazla değerlendirme yapamayacağını belirterek, "Oyun olarak çok fazla değerlendirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. İki takım da bir an önce topu ileri atmaya veya kendisinden çıkarmaya, suya takılmadan topu kurtarmaya çalıştı. O yüzden oyun olarak değerlendirmek yanlış olur. Böyle bir zeminde maç oynatmanın ne kadar yanlış olduğunu söylemem gerekiyor. Hava şartları ve saha şartları futbol için olumsuzdu. Seyredenlerinde oyundan zevk aldıklarını düşünmüyorum. Türkiye Kupası'na yakışır bir stadyumda oynamanın her iki takım için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Rakip takımda da kaliteli oyuncular vardı. Daha iyi bir zeminde iyi işler yapabilirlerdi. Maçın genelini çok fazla değerlendiremeyeceğim sonuç bizim için iyiydi. Avantajlı bir skor yakaladık" dedi.


Buruk, sakatlık yaşanmadığı için sevindiğini belirterek, "Çok şükür böyle bir zeminde sakatlık yaşanmadı. Böyle bir zeminde iki takım oyuncuları da iyi niyetliydiler, sadece oyuna odaklanmaya çalıştılar. En büyük sevincimiz sakatlığın yaşanmamasıydı" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Türkiye Kupası, Başakşehir, Okan Buruk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz görüntü!
Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti Fatih Terim'den kupa rotasyonu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:28:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]