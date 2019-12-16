Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından konuştu. Bu tip karşılaşmaların zor geçtiğini ifade eden Okan Buruk, maçın da herkesi uyutan bir mücadele şeklinde geçtiğini ifade etti.



Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bu tür maçların zor olduğunu söyleyen Buruk, "Özellik Avrupa Kupası maçından sonra bu tür maçlar zor oluyor. Birinci nedeni herkesin takdir ettiği bir başarıdan sonra, üst üste maç oynamak. Ben dinlenmek için 4 günün yeterli olduğunu düşünüyorum. Maçın genelinde oyuncularımız kötü oynadı diyemem. Belki kalemize bir top geldi, onu da aslında pozisyon olarak sayamam. Ceza sahası içerisinden üç kişi bizden bir kişi onlardan, bu kadar komik ve basit bir gol yiyorsanız rakibinizi de canlandırırsınız" diye konuştu.



"Bizi uyuttular"



Karşılaşmanın başından itibaren herkesi uyutan bir maç olduğunu söyleyen Buruk, "Daha hareketli olmamız gerekiyordu. Golü yediğimiz dakikalarda rakip bizi de uyutmuştu. Kötü bir gol yedik, girdiğimiz pozisyonlardan yararlanamadık. Maç bitene kadar son 15 dakika baskı kurduk. Pozisyona girdik, net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk. Konyasporlu futbolcuları da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Belki bizi uyuttular ama buna da saygı duymak gerekiyor. Karşılaşmanın hakemi rakibin vakit geçirip geçiremediğini çok anlayamadı. Beraberlik için mücadele eden bir takım vardı ve onları emeklerinden dolayı kutluyorum. Takımımın da daha iyi olması gerektiğini söylüyorum. Geçen hafta da böyle sürpriz bir gol yedik. Kazanabileceğimiz 2 maç berabere bitti. Avantajımızı yitirdik" açıklamasını yaptı.



"Çok fazla rölantiye aldık"



Bugün gerek kenarlardan ve gerekse de merkezden hücum etmeyi planladıklarını ifade eden Okan Buruk, "Belki 10 tane net pozisyon bulmuşuzdur. Rakip bizi kapattı da diyemiyorum. Sadece belirli bölümlerde iyi işler yapamadık. Rakip hep kendi sahasında bekledi. İkinci yarı 5-10 dakika rakibe pas imkanı verdik. Yine tehlike oluşturacak bir durum yoktu. Biz geçişleri daha iyi yapabilseydik, biraz daha çabuk dikine, ön tarafı düşünen bir takım olmamız gerekiyordu. Takımımla ilgili en büyük mutsuzluğum, çok fazla rölantiye aldık. Eskiden kalan alışkanlık hep var, bunu yenmek gerekiyor. Bu tür takımlara atacaksınız golleri. Maalesef bitiremedik. Amacımız kazanarak ikinci sıraya geçmekti. Kalan iki maçı kazanıp liderlik için mücadele etmeliyiz" dedi.



Sporting Lizbon eşleşmesiyle ilgili de konuşan Buruk, "İsim olarak çok önemli bir takım. Son yıllardaki ligdeki durumuna baktığımızda eski günlerinden daha uzak diyebiliriz. Şubattaki kadro yapısı nasıl olacak bilemiyoruz ama hoca değişikliğinin ardından kendini toparlayan ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan bir takım. İyi oyunculara sahipler. Ne çıkarsa hayırlısı olsun demiştim" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL