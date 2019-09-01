- Okan Buruk: "Bu kritik günü kazanarak geçtiğimiz için oyuncularıma teşekkür ederim"

ANKARA - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda mağlup ettikleri Gençlerbirliği maçının ardından, "Bugün bizim için kritik bir gündü, bu kritik günü kazanarak geçtiğimiz için oyuncularıma teşekkür ederim" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim için zor bir gündü, bugün buraya gelirken hem eksik kadromuz hem de bundan önceki dönemde geçirdiğimiz dört maçlık periyot, burada biraz öz güven eksikliği, bugün bunu yenmek istiyorduk. Maçın başında iyi başladık. İlk 10-15 dakikaya yakın çok iyi oynadık. Daha sonra Gençlerbirliği'nin golü geldikten sonra düşüşe girdik. İkinci yarı baktığımızda yaptığımız hamleler, giren oyuncular hücum anlamında bizi rakip kaleye çok fazla götürdü. Gole çok yaklaştık. Önce penaltı, daha sonra Edin Visca'nın attığı golle maçı 2-1 lehimize çevirdik. Çok zor bir gündü. Bugün çok önemliydi. Milli takım arasına kazanarak girmek çok önemliydi. Milli takım arasından sonra özellikle hem eksiklerimiz hem bize yeni katılacak arkadaşlarımızla çok daha güçlü bir takım olacağız ve çok daha hazır olacağız. Bugün bizim için kritik bir gündü, bu kritik günü kazanarak geçtiğimiz için oyuncularıma teşekkür ederim. Maçı çevirme adına verdikleri emekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.