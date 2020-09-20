Okan Buruk: "Daha üretken bir takım olmamız gerek" - Son Dakika

Okan Buruk: "Daha üretken bir takım olmamız gerek"

Galatasaray karşısında net pozisyonlar bulamadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Fatih Terim, "Daha üretken bir takım olmamız gerek. Bu kadar önde oynayıp rakibi sahasına yasladıktan sonra hücumlarımızı daha etkili yapabilirdik.

Okan Buruk:

Galatasaray karşısında net pozisyonlar bulamadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Fatih Terim, "Daha üretken bir takım olmamız gerek. Bu kadar önde oynayıp rakibi sahasına yasladıktan sonra hücumlarımızı daha etkili yapabilirdik. Çok az gol pozisyonuna girdik" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Çok az gol pozisyonuna girdik"

Rakibi tebrik ederek sözlerine başlayan Buruk, "Oyuna bakınca özellikle ilk devre istediklerimizi yerine getiremedik. Rakibin çok gol pozisyonu yok ama biz üretken değildik. 45 ve 76. dakikalar arası 2. gole kadar hem topa sahip olan hem rakibi ceza sahsına kadar yaslayan ama net pozisyonlar bulamayan bir takımdık. Daha üretken bir takım olmamız gerek. Bu kadar önde oynayıp rakibi sahasına yasladıktan sonra hücumlarımızı daha etkili yapabilirdik. Çok az gol pozisyonuna girdik. Bunları değerlendiremedik. 76'dan sonra da Galatasaray'ın net pozisyonları oldu. Aslında seyir açısından belki ilk 2 haftanın en güzel maçı oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İnşallah önümüzdeki haftaya daha iyi hazırlanacağız. Geçen seneki durumdayız. O zaman da 2 mağlubiyetle başladık. Sezonun çok başı, daha iyi olacağız. Yeni oyuncular da adaptasyon sağladıktan sonra daha iyi olacağız" diye konuştu.

"Top Demba Ba'nın eline çarpıyor"

Penaltı pozisyonuyla ilgili gelen bir soruyu Okan Buruk, "Net bir şekilde Ba'nın eline top çarpıyor. Ben çarpma olarak değerlendirdim. Bakınca yapacak bir şey yok. Top eline geliyor, eli açık durumda. Hakem değerlendirmesine saygı duyuyorum" diye cevaplandırdı.

"Daha güçlü şekilde lige dönmeliyiz"

Geçen sene de sezona iki maç kaybederek başladıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Biz geçen senenin şampiyonuyuz. Daha güçlü şekilde lige dönmeliyiz. Bize kapanan takımlara karşı daha üretken olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Galatasaray, Fatih Terim, Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 22:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Daha üretken bir takım olmamız gerek' - Son Dakika Spor

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