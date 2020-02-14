Okan Buruk, galibiyete rağmen takımının oyunundan memnun değil - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk, galibiyete rağmen takımının oyunundan memnun değil - Son Dakika Spor

Okan Buruk, galibiyete rağmen takımının oyunundan memnun değil

6 saat önce

"Daha net pozisyonları biz yakalasak da Beşiktaş daha çok pozisyona girdi""Beşiktaş'a oyunu verdiğimiz için mutlu değilim""Bu haftalar kritik haftalar"Ali DANAŞ / - Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın...

Okan Buruk, galibiyete rağmen takımının oyunundan memnun değil, System.String[]

"Daha net pozisyonları biz yakalasak da Beşiktaş daha çok pozisyona girdi"

"Beşiktaş'a oyunu verdiğimiz için mutlu değilim"

"Bu haftalar kritik haftalar"

Ali DANAŞ/ - Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Zaman zaman istediklerini yapamamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Ligin üst sıralarında zevkli bir mücadele yaşanıyor. Beşiktaş'ın iyi yaptığı şeyler vardı ama günün sonunda 3 puanı kazanan takımdık. 3 puan aldığımız için mutluyum ama bir yandan da tabii ki kendi oyunumuzu tam yansıtamadığımız için maçın büyük bölümünde Beşiktaş'a oyunu verdiğimiz için mutlu değilim. Daha net pozisyonlara biz girdik ama rakibimiz daha çok pozisyona girdi. İki takım da kalitesiz işler yaptı. Kaliteli ayaklar bugün performanslarının altında kaldı. Hücumdaki performans iki takım açısından iyi değildi. Bugün liderliğe yükselen bir takımız. Bir yandan bunun mutluluğunu yaşayacağız bir yandan hazırlıklarımızı yapacağız. Yarışta olan takımların birbiriyle oynayacağı haftalar geldi. Bu haftalar kritik haftalar. Bu haftalarda maç kazanan ve puanını yukarı çeken takımlar şampiyonluk yarışının içinde olacak. Birbirimizle oynayacağımız maçlar olduğu gibi küme düşmemeye oynayan ekiplerle üst üste karşılaşmalar olacak. Buradan en fazla puan çıkaran takım avantaj yakalayacak. Türk futbolu adına güzel bir çekişme yaşanıyor. Bunun saha içinde olması daha güzel olacak. Çok fazla saha dışına çıktığını görüyoruz. Hem yöneticiler hem teknik adamlar hem taraftarlar saha içine odaklanmalı. Devamlı komplo teorileri var. Türkiye'de her zaman oluyor, biraz daha futbola odaklanmamız gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un basın toplantısındaki açıklamaları


Okan Buruk, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
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