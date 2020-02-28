Okan Buruk: "Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz' - Son Dakika Spor

Okan Buruk: "Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz"

6 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Suriye'den gelen şehit haberleriyle bu sevinçlerinin yarım kaldığını belirterek, "Türk askerinin, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnşallah bu sayı artmaz. Bugün üzüntülü bir gün yaşıyoruz.

Okan Buruk:

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Suriye'den gelen şehit haberleriyle bu sevinçlerinin yarım kaldığını belirterek, "Türk askerinin, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnşallah bu sayı artmaz. Bugün üzüntülü bir gün yaşıyoruz. Galibiyeti de Mehmetçiğimize hediye ediyoruz" dedi.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sporting CP'yi sahasında uzatmalar sonucunda 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk maçta alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından bu maça çıkarken turu geçmek için elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik. Elimizden gelenin daha fazlasını yaptık. 120 dakikalık oyun içerisinde büyük bölümünde çok üstündük. Birçok pozisyon bulduk ve birçok gol attık. Uzatma dakikalarında bile turu geçeceğine inanan bir Başakşehir takımı vardı. Günün sonunda 4-1'lik galibiyet. Bizim için bir tarih. Türk futbolu adına önemli günlerden biri oldu. Aldığımız sonuç ülke puanını yukarıya çekmemiz çok önemliydi. Bunu yaşadığımız ve yaşattığımız için çok mutluyuz. Maçtan sonra sevindik. Ama bir anda da gelen şehit haberleriyle bu sevincimiz yarım kaldı. Türk askerinin, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnşallah bu sayı artmaz. Bugün üzüntülü bir gün yaşıyoruz. Galibiyeti de Mehmetçiğimize hediye ediyoruz" diye konuştu.


Okan Buruk, ayrıca Süper Lig'i ve UEFA Avrupa Ligi'ni beraber götürmeye çalışacakları ifade etti.


"Hem Başakşehir hem de Türkiye için ilerlemek istiyoruz"


UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerin de sorulması üzerine Buruk, "Öncellikle tur tur ilerlemek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir sonraki turda da hedefimiz elimizden geleni yapıp çeyrek finale kalmaya çalışmak. Hem Başakşehir hem de Türkiye için ilerlemek istiyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bu turlarda hangi takımla eşleşeceğimiz de önemli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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