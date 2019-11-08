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Son Dakika Spor Okan Buruk: Galibiyeti Türkiye'ye armağan ediyoruz

Okan Buruk: Galibiyeti Türkiye'ye armağan ediyoruz

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 73. dakikada penaltıdan Visca ve 84 ile 87. dakikalarda Crivelli attı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 7'ye yükseltti ve grubun yeni lideri oldu. Wolfsberger ise 4 puanla son sırada kaldı.


Başakşehir'in hocası Okan Buruk, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Türkiye'ye armağan eden Buruk, "Türk futbolu için, bundan sonra Türk takımlarının başarısı için oynamamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Başkanımız da maç öncesinde geldi ve anlattı. 3 puanı Türk futboluna, Türkiye'ye armağan ediyorum." dedi.


Roma maçını kazanıp gruptan çıkmak istediklerini dile getiren genç teknik adam, "3 tane iyi takımla aynı gruptayız, inşallah bir sonraki maçımızı da kazanıp gruptan çıkmayı garantileriz. Asıl maç, Roma ile İstanbul'da. Bizim kemik bir taraftar kitlemiz var ama o maçta herkesin gelip, bizi desteklemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başakşehir, Okan Buruk, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:20 
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