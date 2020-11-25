- Okan Buruk: "Gruptaki şansımız devam ediyor"

İSTANBUL - Manchester United'a kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gruptaki şansımız devam ediyor. Üzerimizdeki iki takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla maç yapacağız. O yüzden aynı şekilde şansımızın devam ettiğini düşünüyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Başakşehir, deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok erken bir gol yedik. Özellikle Manchester takımının ilk maçta da gördüğümüz berabere ve geriye düştüğünde üretmede zorlanan bir takımdı. Ama 8. dakikada yediğimiz gol rakibimizin geniş alanlarda daha net pozisyonlar bulmasını ve özgüven olarak maça çok daha güçlü başlamasını sağladı. Kadro olarak da çok ofansif bir kadro vardı. Özellikle ön tarafa Cavani'nin girmesi de rakibin hücumdaki gücünü arttırdı. Yediğimiz gol bizi moralman aşağıya çekti, rakibimizi yükseltti ve onların istediği oyuna döndü. Tabii ki hatalarımız da oldu ama bir yandan girdiğimiz net pozisyonlar da vardı. Daha çok golle bitirebilirdik. Daha çok gol yiyebilirdik. Oyun olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuca yansıtamadığımız dakikalar oldu. Rakibimizi hak ettiği bu galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Aynı inançla son iki maça çıkacağız"

Henüz kendileri adına hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Gruptaki şansımız devam ediyor. Üzerimizdeki iki takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla maç yapacağız. O yüzden aynı şekilde şansımızın devam ettiğini düşünüyoruz. İki maçı kazanma ve puan alma şansımız devam ediyor. Bu maçlarda da elimizden gelenin en fazlasını yapıp kazanmaya çalışacağız. Şansımız devam ediyor. Oyuncularımızla birlikte aynı inançla son iki maça da çıkacağız. Leipzig maçını sahamızda kazandığımız takdirde bizi çok daha farklı yere götürecek. Çok da iyi takım, gruptaki diğer takımlar gibi ama biz kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Elimizdeki kadronun en iyisini çıkartmaya çalıştık"

Ofansif yönü güçlü bir kadroyla sahaya çıktıklarının hatırlatılması üzerine Buruk, "Oyuncu tercihleriyle ilgili bir düşüncemiz yok. İlk maçta da aynı şekilde üç tane orta sahayla çıkmıştık. Dinamizmi yüksek Deniz'i kullandık, Aleksic bu maçta yoktu. Deniz'i orta sahada, Chadli'yi kenarda kullandık. Oyuncu tercihleriyle ilgili bir sıkıntımız yok. Şu anda olsa yine aynı şeyi yapardık. Ama ikinci yarı rakibin de 3-1 sonrası bize daha çok pozisyon verdiğini gördük. Deniz'in attığı frikik sonrası oyuncularımızın da inancı arttı. Burada hem Fredrik'in oyuna girmesi, kenardan gelen oyuncuların istekleriyle birlikte rakip kaleye yüklendik. Ama genel olarak baktığımızda elimizdeki kadronun en iyisini çıkartmaya çalıştık. Bu anlamda doğruyu yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.