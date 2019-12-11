Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach maçını kazanarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile kritik bir mücadele oynayacak. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, genç oyuncu Berkay Özcan ile Borussia Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, tek amaçlarının gruptan çıkmak olduğunu söyleyerek, "Rakibimizin beraberliği korumak için oynayacağını düşünmüyorum. Güzel bir maç bizi bekliyor. Tek hedefimiz bu maçı kazanarak gruptan çıkan takım olmak" dedi.



" Almanya'nın lideri"



Çok iyi bir takıma karşı mücadele vereceklerini ifade eden Buruk, "Hem formu hem de oyuncu kalitesiyle Almanya'nın lideri. Bunu da hak eden bir takım. Bu takıma karşı birebir önlem almak çok zor ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakip analizini doğru bir şekilde yaptık. Hangi 11'le çıkacaklarını bilmiyoruz, bu benim için bir soru işareti. Duran toplardan ve geçiş oyunundan Almanya'da da çok gol atan bir takım. Önlemlerimizi alacağız sadece önlem almak yetmiyor, kendi oyunumuzu da en iyi şekilde sahaya koymak istiyoruz" diye konuştu.



Berkay Özcan:



Başakşehir'in genç futbolcusu Berkay Özcan da kazanmaya geldiklerini belirterek, "Yarın turu atlamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve inşallah 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL