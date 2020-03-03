Okan Buruk: Güçlü bir ülkemiz ve birlikteliğimiz var - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: Güçlü bir ülkemiz ve birlikteliğimiz var - Son Dakika Spor

Okan Buruk: Güçlü bir ülkemiz ve birlikteliğimiz var

14 dakika önce

özel açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: Güçlü bir ülkemiz ve birlikteliğimiz var, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BU ÜZÜCÜ HABERLERİ BİTİRİRİZ"

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılara şifa dileyen Buruk, şunları kaydetti:

"Zor bir haftaydı. Son günlerde yaşadığımız olaylar ve şehit haberleri hepimizi derinden yaraladı. Futbolun ikinci plana atıldığı, bütün takımların ve oyuncuların birbirlerine destek verdiği, ülkemiz ve Mehmetçiğimize destek verdiği bir hafta oldu. Bazı arkadaşlarımızın da söylediği gibi, bu ortamda maç bile oynamak zor geliyor. Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var. Bu güç ve birliktelik de katlanarak yükseliyor. Bu zor durumlarda direncimizi daha çok gösteriyoruz. Türk sporunun ve Türk insanının verdiği tepkiler burada çok önemli. İnşallah kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un açıklamaları


- İstanbul
Okan Buruk, Suriye, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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