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Okan Buruk, Ziyech için kararını verdi! Galatasaray'ın değişilmezi olacak - Son Dakika

Okan Buruk, Ziyech için kararını verdi! Galatasaray'ın değişilmezi olacak

Son Güncelleme: 05.11.2023 12:11

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Okan Buruk'un ilk 11'de görev verdiği Hakim Ziyech, 60. dakikada yerini Tete'ye bırakmıştı. Buruk, Faslı futbolcuyu bundan sonra ilk 11'de başlatarak aldığı süreyi yavaş yavaş artıracak.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakim Ziyech, zamanla takımın değişilmez ismi olacak.

60 DAKİKA SÜRE ALDI

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlattığı Hakim Ziyech'i 60. dakikada oyundan almış ve yerine Tete'yi sahaya sürmüştü.

İLK 11'İN DEĞİŞİLMEZİ OLACAK

Okan Buruk'un uzun vadede Hakim Ziyech'i ilk 11'in değişilmez ismi yapacağı ve yavaş yavaş sahada kaldığı süreyi de artıracağı belirtildi. Faslı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta görev aldı ve 1 gol-1 asistlik performansa imza attı

Hakim Ziyech, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Okan Buruk, Ziyech için kararını verdi! Galatasaray'ın değişilmezi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk, Ziyech için kararını verdi! Galatasaray'ın değişilmezi olacak - Son Dakika
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