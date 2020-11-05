Okan Buruk: Hedefimiz büyüdü - Son Dakika

Okan Buruk: Hedefimiz büyüdü

05.11.2020 00:15
Okan Buruk: Hedefimiz büyüdü, System.String[]

"Rakip pozisyon üretemedi""Skrtel, Ba, Rafael kaliteli oyuncular"İbrahim ALİOĞLU / - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3'üncü maçında İstanbul Başakşehir, Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

"Rakip pozisyon üretemedi"

"Skrtel, Ba, Rafael kaliteli oyuncular"

İbrahim ALİOĞLU/ - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3'üncü maçında İstanbul Başakşehir, Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Turuncu lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, galibiyeti ve mücadeleyi değerlendirdi.

Buruk, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "Bugün grubun lideri ile karşılaştık. İlk iki maçını kazanmış bir rakibe karşı önemli bir maç oynadık. İlk iki maç oyun olarak tatmin etse de sonuç olarak istediğimiz gibi değildi. Bugün hem goller attık hem 3 puan aldık. Oyunun her bölümünde oyunu yönlendirdik. Rakibi bizim istediğimiz gibi oynamaya zorladık. Çok az pozisyon verdik. Topun Manchester United da olduğu oyunun bizim istediğimiz gibi gittiği bir maç oldu önemli bir galibiyet aldık. Yendiğimiz için çok mutluyum. Hedefimiz büyüdü" dedi."RAKİP POZİSYON ÜRETEMEDİ"Rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Buruk, "Tabii ki maç planı önceki maçlarda baskıyı yapabileceğimiz yerde baskı yaptık 2'nci golü de baskıyla bulduk. Kendi sahasında paslarla çıkan bir takım vardı. 2'nci bölgede bekledik. Rakibimizin hiç pozisyon üretemediğini gördük. En büyük tehlike son dakikada kendi kalemize vurduğumuz pozisyondu. Tek eksiğimiz daha iyi çıkarak 3'üncü golü yakalayabilirdik. Rakip topun arkasında durmamıza karşı pozisyon üretemedi" şeklinde konuştu."BENİM VE OYUNCULARIMIN HAYALLERİ VAR"Hem kendisinin hem de takımın hayalleri olduğuna vurgu yapan Buruk, "Benim hayallerim var, oyuncularımın hayalleri var. İlk hayalimiz şampiyon olmaktı, bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Zor bir gruba düşmüş bir takımız. Çok önemli rakiplere karşı oynamamıza rağmen başa baş oynadığımızı görmek beni mutlu ediyor. Oyuncularımıza hep aynı şeyi söyledim, kimseden korkmayın. Herkesle başa baş oynayacak güçteyiz. Türkiye Ligi'nin şampiyonuyuz. Futbolculuk kariyerimde bunu çok yaşadım, kupalar kazandım, şimdi de oyuncularıma söylüyorum. Önemli olan mental olarak hazırlanmak. Zor bir tempodan geçtik. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Ülke puanı için de üzerimizde büyük bir yük var" diye konuştu."CAVANI FORMASINI OĞLUMA ALDIM"Cavani'nin formasını almasıyla ilgili de Buruk, "Cavani'nin formasını oğlum istemişti, onun için aldım" ifadelerini kullandı."SKRTEL, BA VE RAFAEL ÇOK KALİTELİ İSİMLER"Skrtel, Rafael ve Demba Ba'nın performanslarından övgüyle söz eden Buruk, "Saydığımız oyuncuları yaş olarak yüksek görebiliriz. Ama kalite olarak çok kaliteli isimler. Her maçta aynı kazanma isteğini ortaya koyuyorlar. İngiltere geçmişleri olan oyuncular. Genel olarak da sahaya çıktıklarında ellerinden geleni gösteren oyuncular. Böyle oyuncularla çalıştığım için de çok mutluyum" açıklamasında bulundu."İLGİNÇ BİR POZİSYONDU"Ba'nın attığı ilk gol için de Buruk, "Gerçekten ilginç bir pozisyon. Bolingoli topla buluştuğunda da Demba Ba boştu. Visca'ya pas verince de Ba yine boştu. Ba uzun süre boş kaldı. İnanılacak bir pozisyon değildi. Manchester United nasıl böyle bir pozisyon verdi? Maç sonunda takımı ileri gönderirsiniz ama 0-0'lık skorda böyle bir pozisyon yaşamak bizim için şaşırtıcı" şeklinde konuştu.SOLSKJAER: İYİ OYNAMADIK

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ise iyi oynamadıklarını söyledi. Bu seviyede böyle goller yememeleri gerektiğini dile getiren Norveçli teknik adam, bu şekilde goller yedikleri takdirde bu seviyede maç kazanmalarının çok zor olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, İstanbul, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: Hedefimiz büyüdü - Son Dakika Spor


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