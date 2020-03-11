- Okan Buruk: "Hedefimiz çeyrek finale kalabilmek"

Danijel Aleksic: "Kendimize güvenimiz tam"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag'ı da geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi. Aleksic ise yarınki maça yüksek öz güvenle çıkacaklarını ve turu geçen taraf olmak istediklerini belirtti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın sahasında Kopenhag ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk ile başarılı futbolcu Aleksic düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk: "Hedefimiz çeyrek finale kalabilmek"

Kopenhag'ın iyi bir takım olduğuna ve önemli bir mücadeleye çıkacaklarına dikkat çeken Okan Buruk, "Hem bizim hem de Başakşehir için ülkemiz için önemli bir karşılamaya çıkıyoruz. Bunun tabii dönüş ayağını da düşünerek bu maça hazırlanıyoruz. Hedefimiz çeyrek finale kalabilmek. Hem Başakşehir tarihi için hem de uzun süredir Avrupa'da başarı yakalayamamış Türk futbolu için bu maçın önemini biliyoruz. En iyi şekilde hazırlandık, iyi bir takıma karşı oynayacağız" diye konuştu.

"Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız"

Yarınki maça birlik ve beraberlik adına Başakşehir'i desteklemek için Süper Lig kulüplerinin başkanlarının da gelecek olmasının kendilerini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Mönchengladbach ve Sporting maçından sonra da bunu yaşadık, ülkemizin bir arada olduğu belki formalarını çıkarıp herkesin Başakşehir'i desteklediği ve bu birlikteliğin ciddi bir şekilde ortaya konulduğu ortamda bu maça hazırlanıyoruz. Yarın hem stat dolu olacak hem de ülkemizin önemli spor adamları burada olacak. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Ülke puanı için bu maç çok önemli bir karşılaşma. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Maça gelenlere de güzel bir maç izlettireceğiz. Bu maçın gelirlerinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanması da bizim için değerli" şeklinde konuştu.

"İkinci maçın seyircisiz olması bizim için avantaj olacak"

Danimarka'da oynanacak rövanş maçının korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynanacak olmasına ilişkin de Buruk, "İkinci maçın seyircisiz olması bizim için avantaj olacak ama tabii maç sahada oynanıyor. Ama deplasman takımının seyircisinin olmamasını ilk maçı da iyi geçirirsek bizim için avantaja çevirmeye çalışacağız" dedi.

Okan Buruk, yarın gol yemeden alacakları bir galibiyetin kendileri için iyi olacağını da sözlerine ekledi.

Aleksic: "Maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz"

Hem ligde hem de Avrupa'da aldıkları galibiyetlerin kendilerini olumlu etkilediğine dikkat çeken Aleksic, "İki ayaklı bir maç oynayacağız. Baktığınız zaman son zamanlarda peş peşe maçları kazandığımız için bu takıma güzel hava getirdi. Kendimize olan öz güvenimizi arttırdı. Kendimize güvenimiz tam. Ne kadar büyük maç olacağını biliyoruz. Maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Hedefimiz bir üst tura kalmak" ifadelerini kullandı.

"Çok mücadele eden bir takım"

Kopenhag'ın takım oyununu iyi oynadığına dikkat çeken başarılı futbolcu, şunları söyledi:

"Yaptığımız analizlerde gördüğümüz kadarıyla bireysel oyuncudan çok takım oyunu var. Çok koşan çok mücadele eden bir takım. Ama onların ne yaptığı değil bizim ne yapacağımız önemli. Bizim en iyi oyunumuzu oynamamız lazım."