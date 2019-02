Okan Buruk: Hedefimiz Daha da Yukarıya Tırmanmak

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü galibiyetle tamamlayan Çaykur Rizespor 'da teknik direktör Okan Buruk , henüz hiçbir şey kazanmadıkları belirterek, "Altta bizi takip eden, üstümüzde bize yakın olan takımlar var. Hedefimiz daha da yukarıya tırmanmak" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında cuma günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk basın mensupları ile bir araya geldi. İkinci devrede oynayacakları bütün maçların kendileri adına çok değerli olduğunu belirten Buruk, "Yine çok önemli bir maça çıkacağız. Moralimiz gayet iyi. Her maça galibiyet için çıkıyoruz ama 5 haftalık süreçte belki bizim bile beklentilerimizin üstüne çıkan puanlar topladık. 5 haftada aldığımız 4 galibiyet bizi yukarıya çıkarsa da halen küme düşme hattının bir puan üzerindeyiz. Altımızda bizi takip eden, üstümüzde bize yakın olan takımlar var. Hedeflerimizi daha yukarıya tırmanmak olarak belirledik. Bu hedefe ulaşmak için Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli olacak" diye konuştu."ŞU AN HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"Buruk, son haftalarda gösterdikleri performanstan dolayı takım olarak morallerini yüksek olduğunu ifade ederek, açıklamalarına şöyle devam etti:"Kazanmak istiyoruz ve kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Özellikle kendi sahamızda seyircimiz ile birlikte performansımızı daha da yukarıya çekmemiz gerekiyor. İç sahada son olarak oynadığımız Antalyaspor maçına baktığımız zaman, üstünlüğü belli bölümlerde rakibimize verdik. Bu durumu Yeni Malatyaspor maçında değiştirmek istiyoruz. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü ele almaya çalışacağız. Seyircimizle birlikte daha agresif, kararlı, konsantre bir şekilde kazanmaya odaklı olmamız lazım. Şu an hiçbir şey kazanmak. Önümüzde çok hafta var. Yukarıyı çıkmak için aynı konsantrasyon ve odakla devam etmemiz gerekiyor.""İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"Evkur Yeni Malatyaspor'un ligde üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Buruk, rakipleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ligde iyi bir konumda bulunuyorlar. Rakibimizde sakat ve cezalı oyuncular olmasına rağmen kadro kalitesi geniş ve her zaman sahaya iyi bir 11 çıkartabilecek bir takımlar. Bizde kendi isteklerimizi sahaya yansıtarak maçı kazanmak istiyoruz. Bu hafta oyuncularımızın antrenman kalitesi, istekleri ve konsantrasyonlarının çok iyi olduğunu gözlemledik. Bunu da maça taşımak istiyoruz.""İYİ SAVUNMA YAPMAMIZ BİZE MAÇLARI KAZANDIRIYOR"Buruk, Süper Lig'de üst üste 3 dış saha maçını gol yemeden kazanmalarına yönelik ise, "İkinci devrenin başında kazandığımız Kasımpaşa maçı bizim psikolojimiz için çok önemli bir galibiyetti. O maçta takımımıza yapılan takviyelerin yer almadığı, eski kadromuz ile sahaya çıktık. İlk maçımızı kazanarak başlamak ve sonrasında yeni transferler ile birlikte güçlenerek diğer maçlarda da bir çıkışımız oldu. Deplasmanda kazandığımız 3 maçın ortak noktası gol yememiş olmamızdı. Özellikle son dönemde oynadığımız maçları baz alınca; her müsabakada gol atabilen bir takım olduğumuz görünüyor. Gol yemeyip, iyi savunma yapmayı özellikle deplasman maçlarında iyi yapmaya başladık. Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında erken golleri bulmayı başardık. BB Erzurumspor maçında son dakikalara doğru golü bulmuştuk. Gollerden sonra iyi savunma yapmamız bize maçları kazandırıyor. Birkaç duran top dışında dış sahada oynadığımız maçlarda rakiplerimize de net fırsatlar vermedik. Dış sahada gösterdiğimiz performansı iç sahaya da yansıtarak daha fazla galibiyet almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.- Rize