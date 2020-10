Okan Buruk: Hem Başakşehir, hem de Türkiye için önemli

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın RB Leipzig ile oynayacağı maç için Almanya'ya gitti.

Yolculuk öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk , "Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" dedi."İLK HEDİYEYİ OYUNCULARIM TRABZONSPOR MAÇINDA VERDİ"Bugün doğum günü olan teknik direktör Okan Buruk, "İlk hediyeyi futbolcularım Trabzonspor galibiyetiyle verdi. İkinci hediyeyi de oyuncularımla birlikte inşallah kazanırız. Zor bir karşılaşma, 2 gün arayla iki zorlu mücadele. İki deplasman, iki tane yolculuk. Geçen sezon da benzer bir maceraya girmiştik. Çok zor bir gruptan, işimiz çok zor olmasına rağmen başarıyla çıkmıştık. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" diye konuştu."ZOR BİR GRUPTAYIZ"Hem Başakşehir hem de Türkiye için önemli maçlara çıkacaklarını belirten Buruk, "Hem kendi sorumluluklarımız, hem de başarımız var, bir yanda da Türkiye için önemli bir turnuvada yer alıyoruz. Prestij açısından Şampiyonlar Ligi, hem de ülke puanı için kazanılacak her puan bizim için çok değerli. O yüzden bir yandan Başakşehir'in başarısı, bir yandan da ülkenin başarısı için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oyuncu kalitesi, hem genç bir takım. 24 yaş ortalaması var. Dinamik bir takım. Şu anda da Almanya liginin lideri. Biz mücadelemizi sahadaki taktiksel ve fiziksel olarak yapabileceğimizi en iyi şekilde, en disiplinli şekilde ortaya koyarsak bizim takımımızda da önemli oyuncular var. Oyuncularımızın performanslarını biraz daha yukarıya çekmesi gerekiyor. İlk kez bu platformda forma giyecek oyuncular var. Zorlu bir gruptayız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Sözünü verelim. Sonuç bazen istediğiniz gibi olur bazen de istemediğiniz gibi olur ama önemli olan sahada yüzde yüzünüzü verebilmektir" açıklamasında bulundu."KENDİNİZE OLAN GÜVENİMİZ ARTIYOR"Takımda 3 ismin sakatlıklarından dolayı yarınki maçta görev alamayacağını dile getiren Buruk, "Chadli yok. Azubuike ve Hasan Ali de yok. 3 sakat oyuncumuz var. Onun dışında tüm takım bizimle. Giuliano'nun maç eksiği var, takıma geç katıldı. Yavaş yavaş onu da takımın içine sokacağız. Aramıza geç katılan ve Trabzonspor maçında oynayan oyuncularımız vardı. Sezon başı gelip oynamayan oyuncularımız vardı. Fiziksel ve mental olarak daha iyi durumdayız. Kendinize olan güvenimiz artıyor. Son maçta da bunu gördük. İrfan Can 'ın ve Visca'nın da attığı goller onlara bu maçta farklı bir şekilde yansıyacak. Trabzon'dan gece döndük, bir yenileme antrenmanı yaptık, çok kısa bir antrenman yapacağız ve yarın akşam da maçı oynayacağız ama bu tarz maçlara hazırlanmak, psikolojik olarak daha kolay oluyor. Oyuncularımızı maça kadar en doğru şekilde hazırlayacağız" ifadelerini kullandı. "HEM TAKIM HEM DE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ"Geçen sezon da Avrupa 'da zorlu maçlar oynadıklarına vurgu yapan Buruk, "Geçen sezon çeyrek finalden döndük belki aynı tempoda devam etseydik, lig bitmeseydi çeyrek final ve yarı finali görme şansımız olabilirdi. Bu sezon da aynı şekilde devam edeceğiz. Sivasspor 'a da başarılar diliyorum. Mecnun başkana, Rıza hocaya ve futbolculara... Onların bu sezon üzerlerindeki yük de çok fazla. Gruplarında en iyi performanslarını sergileyeceklerini düşünüyorum. Biz de ülkemiz ve Türk futbolu için, bir yanda da kendimiz için de önemli. İlk kez burada oynayacak, yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında yer alacak oyuncular var. Benim için de bir ilk. Motivasyonumuzun çok fazla olması gerekiyor. Futbolun gereklerini yerine getirerek futbol şansı da umarım yanımızda olur" diye konuştu."AVRUPA'DA MAKAS AÇILDI"Avrupa'da yer alan takımlar arasında büyük farklar olmaya başladığının altını çizen Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde bir çok maça çıktım, çeyrek final oynadım. Önemli takımlara karşı oynadık. Şu zaman bakıldığında makasın daha fazla açıldığını görüyorum. Barcelona ve Real Madrid 'e karşı iç sahada başa baş oynuyordun yeniyordun, üstünlük sağlıyordun ama şu an maddi şartların çok fazla değiştiğini ve makasın açıldığını görüyoruz. Burada ligimizle karşılaştırıldığında da bir oyuncularının maliyeti tüm takımın bütçesine denk gelebiliyor. Paris SG örneğinde bunun görebiliriz. Sahaya çıkıldığında da 11'e 11 bir mücadele var. Elinizden gelenin en fazlısını yaparak oyuncularınızla birlikte doğru şeyler yapabilirseniz sonuçlar da gelebilir. En zor gruba düşen takım olarak da kendimizi gösterebiliriz" dedi.AVRUPA'DA 31'İNCİ KARŞILAŞMAMedipol Başakşehir, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 31'inci karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 45 gole engel olamadı.İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Yarın RB Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almıyor. Leipzig'de ise Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer Başakşehir maçında görev alamayacak.

