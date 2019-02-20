Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "Henüz Hiçbir Şey Kazanmadık"

Okan Buruk: "Henüz Hiçbir Şey Kazanmadık"

46 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk'un açıklamaları RİZE - Spor Toto Süper Lig'de 22 Şubat Cuma günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Hedeflerimizi daha yukarı tırmanmak olarak seçtik.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk'un açıklamaları RİZE - Spor Toto Süper Lig'de 22 Şubat Cuma günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Hedeflerimizi daha yukarı tırmanmak olarak seçtik. Buna ulaşmak için Evkur Yeni Malatyaspor maçı çok önemli." dedi. Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Okan Buruk, Spor
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