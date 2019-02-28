Okan Buruk: Herkes Kendi Şehrinin Takımını Tutsun

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Atatürk İlköğretim okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Atatürk İlköğretim okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Buruk, öğrencilere, "Herkes kendi şehrinin takımını tutsun" tavsiyesinde bulundu.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ilkokul öğrencileri ile buluştu. Kulüp yöneticileri Serkan Karavin, Sadullah Köse ve Sinan Mete ile Merkez Atatürk İlköğretim oklunu ziyaret eden Buruk, sevgi gösterileri ile karşılandı. Çocuklara forma dağıtan bol bol fotoğraf çektiren Okan Buruk öğrencilere seslenerek Çaykur Rizespor'a destek istedi. Konuşması sık sık Rizespor sloganları ile kesilen Buruk, "Derslerinize önem verin, spora ve başarıya önem verin. Hayat sizi çok iyi yerlere getirsin" diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Buruk "Bizi Rizespor sesleri ile karşıladığınız için teşekkür ederiz. Maçlara gelin, desteğinizi statta bekliyoruz. Herkes kendi şehrinin takımını tutsun. Kendi şehrinize ve takımınıza sahip çıkın" diye konuştu.





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