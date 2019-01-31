Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "İkinci Yarı Çok Daha Zor Geçecek"

Okan Buruk: "İkinci Yarı Çok Daha Zor Geçecek"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat Pazar günü Erzurum Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Erzurum Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz.

Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat Pazar günü Erzurum Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Erzurum Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Okan Buruk, Spor
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