Okan Buruk: "İkinci Yarı Çok Daha Zor Geçecek"
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat Pazar günü Erzurum Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Erzurum Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz.
Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat Pazar günü Erzurum Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Erzurum Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:39 Kaynak: AA
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