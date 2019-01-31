Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "İkinci Yarı Çok Daha Zor Geçecek"

Okan Buruk: "İkinci Yarı Çok Daha Zor Geçecek"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, ligin ikinci yarısının çok daha zor geçeceğini, bu maçı da kazanarak emin adımlarla yola devam etmek istediklerini söyledi.

Okan Buruk:


Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, ligin ikinci yarısının çok daha zor geçeceğini, bu maçı da kazanarak emin adımlarla yola devam etmek istediklerini söyledi.

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına iki galibiyetle moralli başladıklarını belirten Buruk, "Alt sıralardaki takımlar takviyeler yaptı. Herkes güçlendi. İkinci yarı çok daha zor geçecek. Her takımın güçlendiğini görüyor ve ligin dahada zorlaşacağını biliyoruz. Buna göre kendimizi hazır hale getirme gayretindeyiz. Erzurum deplasmanı zor ve rakibin iç sahada kazanma isteği olacak. Önemli bir taraftar desteği arkasına alan bir ekip. Biz iki maç üst üste kazanmanın morali ile gideceğiz. Her iki takımında kazanmaya çok ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Rakibimizin ikinci yarıda ciddi takviyeleri oldu. Bu açıdan maçın zorluk derecesi daha da artmış oldu" dedi.

"KADRO ŞEKİLLENDİ"

Yapılan transferlerin ardından ikinci yarı kadrosunu da şekillendirdiklerini kaydeden Buruk, "Bu saatten sonra transfer düşünmüyoruz. Kadromuzu şekillendirdik. Bugün kadroda düşünmediğimiz arkadaşlara transferleri için izin verdik. Samir Ujkani, Jakob Brabec, Matic Fink, Traore, Jaroslav Jach kadro içerisinde yer almayacak. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Kulüp bulmalarını istedik. Gladkyy Adana Demirspor'a transfer oldu. Kadromuzda 14 yabancı var. Yabancı oyuncu alma şansımız yok. Yerli oyuncu olarak istediğimiz kriterlere uyacak oyuncu bulamadık. Maç kadromuzda 12 yabancı olacağı için iki oyuncu dışarıda kalacak. Bunun zorluğunu yaşayacağız. Yeni oyuncuların takıma uyumunda takım içerisinde bulunan aynı ülke oyuncularının önemli etkisi oldu. Motivasyonumuz yükseliyor. Üzerine koyarak ilerlemek zorundayız" diyerek açıklamalarını tamamladı. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:58 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor, Özer Hurmacı'yı Transfer Etti Eskişehirspor'da Emre Güral ve Olcan Adın'da İşlem Tamam

Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i Transfer Etti PFDK, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya 2 Maç Ceza Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:01:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "İkinci Yarı Çok Daha Zor Geçecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]