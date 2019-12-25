Okan Buruk: İkinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Okan Buruk: İkinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz - Son Dakika Spor

Okan Buruk: İkinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz

6 saat önce

özel açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: İkinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu. Kupada finale gitmek istediklerini söyleyen Buruk, " Türkiye Kupası'nı da çok önemsiyoruz. Finale kadar giden iki takımdan biri olmak istiyoruz" diye konuştu.

"İKİNCİ YARIYA ÇOK DAHA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak iyi bir form yakaladıklarının altını çizen genç teknik adam, "İkinci yarı kupayla birlikte başlayacak program. Lig, kupa ve Avrupa kupasını birlikte götürerek üç kulvarda da en yukarıya doğru ulaşmak istiyoruz. Üç kulvarda da hedefimiz var. İyi giden bir tablomuz var. Oyun olarak da iyi gidiyoruz. Puan farkının açılmasını istemeden yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. İkinci yarıya da çok daha iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UEFA'DA HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon ile oynayacakları karşılaşmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, Portekiz ekibinin önemli bir takım olduğunu söyleyerek, "Şubat ayını görmek, orada olmak, kimle oynarsak oynayalım orada bir yarışın içerisine girmek bizim için önemliydi. Bunu yaşıyoruz ve inşallah şubat ayında bunu yaşayacağız. Sporting Lizbon önemli bir takım. Portekiz liginin önemli takımlarından biri. İyi oyunculara sahipler. Buradaki hedefimiz turu geçmek. Rakibimiz kim olursa olsun, en iyisini yapmak istiyoruz. Biz ülke futboluna katkı veren bir takım olarak, ülkemizde ve yurt dışındaki bütün insanlarımızı özellikle son maçta çok sevindirdik. İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un açıklamaları


- İstanbul
Türkiye Kupası, Okan Buruk, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:04 Kaynak: DHA
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