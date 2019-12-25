Okan Buruk: İkinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon ile oynayacakları karşılaşmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Okan Buruk, Portekiz ekibinin önemli bir takım olduğunu söyleyerek, "Şubat ayını görmek, orada olmak, kimle oynarsak oynayalım orada bir yarışın içerisine girmek bizim için önemliydi. Bunu yaşıyoruz ve inşallah şubat ayında bunu yaşayacağız. Sporting Lizbon önemli bir takım. Portekiz liginin önemli takımlarından biri. İyi oyunculara sahipler. Buradaki hedefimiz turu geçmek. Rakibimiz kim olursa olsun, en iyisini yapmak istiyoruz. Biz ülke futboluna katkı veren bir takım olarak, ülkemizde ve yurt dışındaki bütün insanlarımızı özellikle son maçta çok sevindirdik. İnşallah bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.