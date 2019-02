Okan Buruk: "İkinci Yarıya Güçlü Başladık, Böyle Devam Edeceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi bir kadro yakalayarak ikinci yarıya güçlü başladıklarını belirterek, "3 maçlık süreçte en üst düzeye çıkmayı başardık.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi bir kadro yakalayarak ikinci yarıya güçlü başladıklarını belirterek, "3 maçlık süreçte en üst düzeye çıkmayı başardık. Aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.



Teknik direktör Okan Buruk, ligdeki her maçın çok zor olduğunu ve her hafta daha da zorlaşan bir lig yaşadıklarını söyledi. Buruk, "İkinci yarı başlangıcımız çok önemliydi bizim için. İlk 3 haftalık süreç hem mücadele, hem oyun olarak istediğimiz gibiydi. Şu anda her şey iyi gidiyor. Hem kazanıyoruz, hem de yeni gelen oyuncuları hazırlıyoruz. Tüm futbolcular takım için en iyisini yapmaya çalışıyor. İyi bir kadro yakaladık. Kaliteli oyuncuların sayısı arttı. Maç maç değerlendirerek oyuncuları sahaya sürüyoruz. 3 maçlık süreçte en üst düzeye çıkmayı başardık. Aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.



Ligde karşılaşacakları Antalyaspor'un ilk yarının en iyi performansını sergileyen takımlardan biri olduğunu söyleyen Buruk, "Çok zorlu bir maç geçecek. Rize halkı bize inanılmaz destek veriyor. Bizim yanımızda olmaları takımı güçlendirdi. Tribünler son maçlarda çok kuvvetlendi. Bu maçta da statta olacaklar. Müthiş birliktelik yakaladık, yönetim, taraftar ve futbolcularla. Kendi sahamızda tekrar kazanarak güçleneceğimiz bir maç olacak" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un attığı golün VAR kararı ile iptal edilmesini değerlendiren Okan Buruk, "Maç içerisindeki pozisyonu herkes kendi açısından değerlendirebilir. Biz baktığımızda faul olduğunu düşünüyoruz. Rakibimiz baktığında faul olmadığını düşünüyor. Hakemin verdiği karar var. Pozisyon faul olarak verilmese biz de 'Neden faul verilmedi' diye tepki gösterebilirdik. Her iki tarafı da anlamak lazım. Maçta her iki takım oyuncularının verdiği müthiş bir mücadele vardı. Burada hiç kimse, kimsenin hakkının yenmesini istemez. Bu kadar kötü zeminde yaklaşık 100 dakika mücadele verildi. Oyuncularımın hak ettiği 3 puanı aldığını düşünüyorum. Ligin ilk yarısında aleyhimize verilen çok fazla karar vardı. Aynı şeyleri zaman zaman bizde yaşadık. Her takıma hak veriyoruz. Her takımın haykırışının bir nedeni olduğunu düşüyoruz saygı duyuyoruz. Hakemlerin işi de çok zor, çok baskı altındalar. Herkesin istediği gibi hatasız bir ligin devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



Bu arada Çaykur Rizespor'un Antalya maçı hazırlıklarını sürdürdüğü idmanı Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri de izledi.





