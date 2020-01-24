Okan Buruk ile Ersun Yanal eşitliği bozmak için sahaya çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okan Buruk ile Ersun Yanal eşitliği bozmak için sahaya çıkacak - Son Dakika

Okan Buruk ile Ersun Yanal eşitliği bozmak için sahaya çıkacak

7 saat önce

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha önce farklı takımların başında 5'er kez birbirlerine rakip olmuş ve 2'şer galibiyet almıştı.

Okan Buruk ile Ersun Yanal eşitliği bozmak için sahaya çıkacak, System.String[]

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha önce farklı takımların başında 5'er kez birbirlerine rakip olmuş ve 2'şer galibiyet almıştı.

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, galip gelerek hem rakibinin önünde kalmak hem de ikinci sıradaki yerini korumak isterken, sarı-lacivertli takım ise seyircisi önünde alacağı 3 puanla zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor.

BURUK İLE YANAL EŞİT

Bu zorlu mücadele iki takımın teknik adamları için de büyük önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu zamana kadar değişik takımlarla birbirlerine 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Yanal, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çalıştırmış, Buruk ise Başakşehir, Rizespor, Akhisaspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'un başında yer almıştı.

Bu karşılaşmalarda iki teknik adam da 2'şer kez gülen taraf oldu. 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Okan Buruk'un takımlarının attığı 12 gole, Ersun Yanal'ın ekipleri 7 gol ile karşılık verdi.

Ersun Yanal ve Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (2019-2020)

Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)

Trabzonspor: 1 - Akhisarspor: 6 (2017-2018)

Gaziantepspor: 2 - Trabzonspor: 0 (2014-2015)

Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (2013-2014)

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir, Fenerbahçe, Okan Buruk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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