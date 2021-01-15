Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi - Son Dakika

Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi

15.01.2021 12:12
Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi, System.String[]

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de bugüne kadar farklı takımların başında 8 defa birbirlerine rakip oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de bugüne kadar farklı takımların başında 8 defa birbirlerine rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk'un ekiplerinin 3-1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Okan Buruk ve Rıza Çalımbay'ın takımları arasındaki son 3 maç ise 1-1 berabere bitti.

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, yarın Sivasspor'u konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Son iki müsabakadan galip ayrılan turuncu-lacivertliler, 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Üç maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Sivasspor da haftaya 22 puanla girecek.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarınki mücadeleyle teknik adam olarak birbirlerine ligde 9. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Buruk; Başakşehir, Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'la 3, Çalımbay ise Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Mersin İY ve Rizespor'la 1 defa galip geldi. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ayrıca Okan Buruk ve Rıza Çalımbay'ın takımları arasındaki son 3 maç ise 1-1'lik eşitlikle bitti.

Okan Buruk ile Rıza Çalımbay'ın teknik direktör olarak rakip olduğu mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1

2019-2020 Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1

2018-2019 Rizespor: 1 - Konyaspor: 1

2017-2018 Akhisarspor: 1 - Trabzonspor: 3

2017-2018 Antalyaspor: 2 - Akhisarspor: 2

2014-2015 Mersin İY: 0 - Gaziantepspor: 1

2014-2015 Gaziantepspor: 1 - Mersin İY: 0

2013-2014 Elazığspor: 1 - Rizespor: 0

(Uygar Aydın/İHA)

Rıza Çalımbay, Okan Buruk, Başakşehir, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi - Son Dakika


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