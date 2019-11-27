- Okan Buruk: "İlk hedefimiz gruptan çıkmak ve Başakşehir için bir ilki gerçekleştirmek"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak olduğunu ifade ederek, Başakşehir için bir ilki gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında yarın sahasında İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, müsabaka öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, Roma mücadelesi öncesi motivasyonlarının her zamankinden daha fazla olduğunu ifade ederek, "Bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Grupta 1. olmamız bir üst turu garantilememiz bizim için çok değerli. Türkiye için de çok değerli karşılaşma. Motivasyonumuz 2 kat daha fazla. Yarın da sahaya bu motivasyonu birebir yansıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Uğur ve Mahmut yarın bizimle olmayacak"

Buruk, Roma maçı öncesinde takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi vererek, "Şu anda son maçta sakatlanan Mahmut olmayacak. Uğur dizinden bir operasyon geçirdi o da olmayacak. Diğer oyuncularda da ufak sakatlıkları olanlar var. Onlara da yarın karar vereceğiz. Şu anki sakat oyuncular Uğur ve Mahmut" açıklamasını yaptı.

"Grupta herkesin herkesi yenebileceğini gördük"

UEFA Avrupa Ligi'nde bulundukları J Grubu'nda tüm takımların eşit seviyede olduğunu vurgulayarak, "İlk maçtan önce 'özellikle hücumda etkili oyuncuları var, bunlara pozisyon verirseniz gol yerseniz' demiştim. Maçtan sonra da Roma takımını herkes yenebilir demiştim. Biz 4-0 kaybettik ama 0-0'da maça ortak olabilecek takımdık. Burada maçtan sonraki görüşümün doğru olduğunu görüyoruz. Gruptaki puan durumundan da herkesin herkesi yenebileceğini gördük" ifadelerini kullandı.

"Yarın tribünlerde rekor kırmayı düşünüyoruz"

İtalyan bir gazetecinin "Neden ülke için çok önemli bir maç olacağını söylediniz. Yarın nasıl bir atmosfer olacak?" sorusuna ise deneyimli çalıştırıcı şu yanıtı verdi:

"Türkiye misafirperverlik anlamında dünyanın en iyileri arasındadır. Kendimizden çok ülkemize gelen insanları düşünürüz. Aynı şey Roma takımı ve Romalı sporseverler için de geçerlidir. Benim Türkiye açısından önemli olduğunu söylememin sebebi ülke puanı için önemli bir maç olduğudur. Yarın rekor kırmayı düşünüyoruz. Avrupa kupası ve Türkiye kupalarında dolu tribünler olmuştur ama yarın tribünlerin tamamen dolu olacağını ve çok fazla insan olacağını düşünüyoruz. Şu anda ülke takımları arasında Avrupa'da en büyük şansa sahip takımız. O yüzden taraftarlarımızla birlikte diğer takım taraftarlarının da bize destek vereceğini düşünüyorum."

"41 maç sonra bir takımı sahasında yenmek bizim için önemli"

Galatasaray karşısında neden 3 ön libero ile başladığı sorulması üzerine, başarılı teknik adam, "Kadrolar her zaman tartışılır. Biz bazı kafamızda bazı şeyleri yaşarız. Taktiksel anlamda Fransa deplasmanında Mahmut orta sahada 3 ön liberodan biriydi. İrfan da sol kanattaydı. Berabere bittiğinde alkışladık. Kimsede böyle bir yazı görmedim. Onun dışında taktiksel olarak sadece 11 değil devamını da düşünüyoruz. Biz 3'lü orta sahaydık fakat rakip de 3 stoper çıktı. 8 kişi merkezde oynayan bir takıma karşı kenarlar bizim için önemliydi. Galatasaray ilk devre gol atan ikinci devre gol yiyen bir takımdı. Maç sonunda da taktiğimizin tuttuğunu ve kazandığımızı gördük. 41 maç sonra bir takımı sahasında yenmek bizim için önemliydi" ifadelerine yer verdi.

"İlk hedefimiz gruptan çıkmak"

Buruk, Avrupa'da adım adım hedefler koyduklarını ifade ederek, "İlk hedefimiz yarınki maçı kazanmak. Maç maç gidip kazandığımız takdirde gruptan çıkıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak ve Başakşehir için bir ilki gerçekleştirmek. Bundan sonraki hedefler inşallah adım adım gerçekleştiririz" açıklamasını yaptı.