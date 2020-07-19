Okan Buruk ilk lig şampiyonluğunu yaşadı - Son Dakika

Okan Buruk ilk lig şampiyonluğunu yaşadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde ilk lig şampiyonluğu yaşarken, ayrıca Akhisarspor ile de Türkiye Kupası'nı kazandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde ilk lig şampiyonluğu yaşarken, ayrıca Akhisarspor ile de Türkiye Kupası'nı kazandı.

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2019-2020 sezonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yerine Medipol Başakşehir'de göreve gelen Okan Buruk ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Teknik adamlık kariyerine Elazığspor'da başlayan Buruk, bugüne kadar 7 farklı takımını çalıştırdı. Başarılı teknik direktör, Elazığ'dan sonra sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Başakşehir'de görev aldı.


Genç teknik adam, teknik direktör olarak ilk kupasını da 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'un başında kazandı. Okan Buruk'un ekibi, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.


Bu sezon ligde şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kupasını kazanmış oldu. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:29 Kaynak: İHA

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