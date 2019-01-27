Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "İnşallah Bu Sinerjiyi Devam Ettireceğiz ve Daha İyi Günler Göreceğiz"

Okan Buruk: "İnşallah Bu Sinerjiyi Devam Ettireceğiz ve Daha İyi Günler Göreceğiz"

10 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Akhisarspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada yeni yapılan transferlerin galibiyette etkisinin olduğunu belirterek, "İnşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz" dedi.

Okan Buruk:
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Akhisarspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada yeni yapılan transferlerin galibiyette etkisinin olduğunu belirterek, "İnşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, bu hafta kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini ve bunu başardıklarını ifade etti. Buruk, bugün oynadıkları maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Geçen hafta Kasımpaşa'da aldığımız galibiyetini sahamızda da kazanarak daha değerli kıldık. Özellikle bu hafta kazanarak üste çıkacaktık ve bunu başardık. Maçın başında erken yediğimiz gol dengemizi bozdu. Özellikle iç sahada daha iyi başlayabilirdik ama kolay hatalar yaptık. Rakip sahada üretici olamadık ve aceleci davrandık. İkinci yarı oyun sisteminde değişiklik yaptık. Rakibin 10 kişi kalması bizim için avantaj sağladı. İkinci yarıda sistem değişikliği yapmak ve yeni oyuncularımız faydalı oldu. Böylece golleri üst üste bulduk. Rakibi tebrik ediyorum onlar da çok iyi mücadele etti. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok iyi desteklediler bizi. Yönetimimiz çalışıyor, bizler çalışıyoruz. İnşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz. İki hafta kazandık ama şuan elimizde hiçbir şey yok bundan sonraki maçlarımızı kazanmamız lazım" ifadelerini kullandı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:22 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Her Türlü Sonuca Açık Bir 90 Dakika Bizi Bekliyor Kasımpaşa, Hırvat Forvet Stipe Perica'yı Kadrosuna Kattı

Kasımpaşa, Lider Başakşehir'e Konuk Olacak Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:32:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "İnşallah Bu Sinerjiyi Devam Ettireceğiz ve Daha İyi Günler Göreceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]